Evacuada en helicóptero unha persoa que sufriu unha caída no illote de Pedregoso

Unha persoa de 71 anos de idade, natural de Oviedo, resultou ferida este domingo tras sufrir unha caída nunha embarcación no illote de Pedregoso, na Illa de Arousa.

Segundo informou o 112 Galicia, os rescatadores do Servizo de Gardacostas de Galicia puxéronse en marcha a bordo do helicóptero Pesca I, segundo as instrucións de Salvamento Marítimo.

Para a evacuación foi necesario un colchón sen carga debido a unha posible fractura de cadeira.

A lesión produciuse, pouco antes da unha desta tarde. Foi un particular o que chamou aos servizos de emerxencias para pedir axuda. Enseguida, o 112 púxose en contacto con Urxencias Sanitarias de Galicia-061, e, tras a valoración médica, solicitouse a intervención dos recursos marítimos para a evacuación da muller ferida.

Nesta aeronave, a persoa afectada foi trasladada ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.