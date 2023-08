O cuatripartito reclamará a sede do Consello Regulador Rías Baixas para Cambados

Samuel Lago, alcalde de Cambados © PSOE

O cuatripartito de Cambados formado por PSOE, BNG, Somos e Pode asinou esta semana o Pacto de Goberno, que inclúe, entre outros moitos compromisos, o de reclamar para a sede do Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas, para a vila do albariño.

As formacións políticas que subscribiron o acordo para este mandato do alcalde Samuel Lago coinciden nesta reivindicación destacando a importancia que tería para a economía cambadesa poder arrebatarlle a Pontevedra a sede do Consello, que dende o ano 2003 está situada no Pazo de Mugartegui, ademais de supoñer un elemento moi relevante na promoción da vila.

O pacto do cuadripartito inclúe ademais outras cuestións programáticas como a recuperación do servizo nocturno da Policía Local, a solicitude de que se adapte o rendemento de uva por hectárea á produción real ou a creación dunha comisión da Festa do Albariño participada por axentes sociais e económicos, ademais de potenciar a Festa da Vieira e solicitar a súa declaración como Festa de Interese Turístico Nacional.

Outros asuntos incluídos neste pacto de goberno son a creación do consello escolar municipal, a municipalización dos comedores escolares, a implantación en Cambados dunha sección da Escola Oficial de Idiomas, axilizar a concesión de licenzas, a rehabilitación do pazo de Torrado e a humanización da contorna de Santa Mariña.