Este é o programa da Feira Franca 2023, dedicada a "Os números"

Preparativos da Feira Franca 2023 © Mónica Patxot Bando Feira Franca 2023 © Concello de Pontevedra

O Concello de Pontevedra acaba de facer público o programa da XXII Feira Franca, dedicada nesta ocasión a "Os números".

O programa é o habitual. O venres 1 de setembro pregoeiros dacabalo sairán ás sete da tarde para anunciar por prazas e rúas do centro histórico a XXII edición da Feira Franca. Ás 22 horas, na Praza da Ferrería terá lugar o espectáculo "Os números", a cargo da compañía Pablo Méndez Performance.

O día grande é o sábado 2 de setembro que empeza formalmente ás 11.30 horas coa apertura do mercado medieval na Avenida de Santa María e a mostra de oficios nas prazas da Pedreira, Ferraría e O Peirao. Ás 12 horas chegan á Boa Vila os arreieros, mercadores e labradores transportando o viño do Ribeiro, unha recreación na que se esmeran os membros da Asociación Recriativa Xeve, A Xanela do Maxín e Troula, con animación de Duos Pontes. Sairá de Santa Clara e terminará na Praza dá Peregrina.

Outra das citas máis esperadas e a que máis público reúne é o torneo medieval. Encargaranse das xustas Hípica Celta que ofrecerá dous pases na praza de touros ás 17.30 e 20 horas. A entrada é gratuíta e efectúase polas portas 2, 3 e 6.

Os nenos poderán gozar do Castelo instalado na Avenida Raíña Vitoria, con carruseis medievais e circuíto de xogos. Nos soportais da Praza dá Pedreira haberá obradoiros creativos e unha ludoteca medieval. E na Praza de España máis carruseis e o campamento.

Polas rúas e prazas da vila haberá cantares de cego, música, pasacalles, animación, tiro con arco, cetrería, esgrima e a concentración de embarcacións tradicionais entre as pontes do Burgo e o das Correntes. E, por suposto, mercados de alimentación e artesanía, demostracións de oficios e talleres.

Espérase unha edición récord de asistencia e participación como adiantan as cifras de solicitudes recibidas para comidas e ceas ou instalar un posto de venda durante eses días; en total, 432.