Barro, un laboratorio da paisaxe esta fin de semana

Parque Natural Ría de Barosa © Mónica Patxot 'Laboratorio da Paisaxe' de Barro © Asociación Cultura Tirante

Barro será durante esta fin de semana un laboratorio cheo de obradoiros creativos relacionados coa fotografía, a pintura, a arquitectura da paisaxe, a escultura e a arte contemporánea para reflexionar sobre o territorio.

Será coa iniciativa 'Laboratorio da Paisaxe', que na súa edición 2023 chega a Barro a partir deste venres 25 de agosto e durante o sábado 26 e o domingo 27.

Ao longo de toda a fin de semana desenvolveranse no Concello de Barro diferentes actividades nas que participarán persoas vencelladas na súa maioría á educación, á arte e á arquitectura desprazadas deste distintos municipios das provincias de Pontevedra e A Coruña.

Este venres inaugurarase unha mostra de boas prácticas no deseño e construción con madeira en Galicia que recolle unha escolma de proxectos realizados na comunidade galega nos últimos anos firmados polos arquitectos Creus e Carrasco, Arrokabe, Salgado e liñares, GilPita-NietoPena, Ameneiros Rey, Díaz e Díaz, Santorio arquitectos, Santos Mera, Rodríguez Blanco arquitectos, Quico Jorreto, Castroferro, OMMA Arquitectura, Pier Vilariño, Liqe e Abalo Alonso que se poderá ver na contorna do Centro Cívico de Barro durante toda esta fin de semana.

O sábado realizaranse os obradoiros de pintura, arquitectura da paisaxe, escultura e arte contemporánea realizados por Juan Rivas, Manuel Bugallo, Fran García, Piotr Banaszek e Francisco Remiseiro.

O domingo será a quenda dun obradoiro de arquitectura da paisaxe dirixido pola arquitecta Sheila García, coordinadora do proxecto.

Este proxecto está organizado pola Asociación Cultura Tirante e trátase dunha iniciativa de pensamento, aprendizaxe e intervención artística que se desenvolve na área paisaxística das Rías Baixas. Nace do cruzamento entre a fotografía, a pintura, a escultura e a arquitectura da paisaxe coas comunidades locais que habitan os territorios das Rías Baixas e o seu patrimonio natural e construído. Este proxecto afonda nas relacións co territorio visibilizando as problemáticas da Galicia Baleira, o despoboamento rural e reflexionando na procura de solucións.