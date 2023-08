Covsa executará por máis de 570.000 euros as obras do aparcadoiro disuasorio de Ameal

A Xunta vén de adxudicar por máis de 570.000 euros a execución das obras do aparcadoiro disuasorio na contorna do núcleo de Ameal, no concello de Marín.

A intervención, adxudicada á empresa Construcciones, Obras y Viales, S.A. (COVSA), consta dun prazo de execución de 5 meses.

Este novo aparcadoiro emprazarase nas inmediacións da Variante de Marín (VG-4.4) e da vía provincial EP-1202 e contará cunha superficie total de 3.000 metros cadrados.

O aparcamento disporá dun total de 82 prazas, 79 en batería e 3 en liña. Ademais, tres desas prazas serán para persoas con mobilidade reducida e haberá preinstalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos.

As prazas terán unhas dimensións de 2,5 por 5 metros, mentres que os carrís de circulación interiores disporán de 4,2 metros de anchura cun só sentido de circulación.

Nas obras prevese a habilitación de itinerarios peonís de 1,8 metros de anchura para garantir unha mobilidade segura no seu interior, zonas de arborado e alumeado público e, no bordo, as correspondentes beirarrúas.

Ademais, a petición do Concello de Marín, as obras incorporarán a disposición dunha marquesiña para facilitar o acceso e espera das liñas de autobús neste punto.

Esta actuación forma parte dos proxectos promovidos pola Xunta ao abeiro dos fondos europeos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia Next Generation UE no impulso da transformación da mobilidade nas contornas urbanas, apostando por desprazamentos máis limpos e sostibles.