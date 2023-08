Visita institucional ao Cuntilín de Cuntis, que axuda a conciliar ás familias no verán e recibe 100.000 euros da Xunta

O Programa Cuntilín que durante todo o verán facilita a conciliación familiar en Cuntis recibiu este mércores unha visita dunha delegación institucional na que non faltaron o delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, e o alcalde de Cuntis, Manuel Campos.

Despois da visita, o delegado da Xunta explicou que Cuntilín é unha iniciativa financiada con 102.093 euros grazas ao Plan Corresponsables da Xunta que busca mellorar a conciliación familiar dos veciños e veciñas de Cuntis.

Agustín Reguera, que estivo acompañado polo novo xefe territorial de Promoción do Emprego e Igualdade, José Antonio Rodríguez, destacou os grandes resultados desta iniciativa.

"Cada vez é máis necesario que as institucións ofrezan alternativas de conciliación ás familias", sinalou, para engadir que as vacacións escolares poden supoñer para moitos un problema de organización familiar e por iso este tipo de iniciativas financiadas son "tan importantes", porque "non só supoñen unha axuda para os pais e nais, senón que tamén ofrecen unha alternativa de ocio para moitos mozos e mozas que despois de todo o curso merecen gozar do verán".

A visita tivo lugar no C.P.I Aurelio Marcelino Rey García, onde decenas de nenos e nenas pasaban unha mañá de xogos cos seus amigos. O Programa Cuntilín arrincou o 22 de xuño e prolóngase ata o día 8 de setembro, coincidindo coa volta ás aulas de moitos dos participantes. Durante este tempo os beneficiarios desta iniciativa participaron en actividades, xogos e visitas lúdicas dende as 9.00 ata as 14.00 horas.

Máis alá do Concello de Cuntis, o Plan Corresponsables deixou na comarca de Caldas máis de 360.000 euros destinados a facilitar a organización interna das familias.