Os institutos Xunqueira I, Torrente Ballester e o CIFP A Xunqueira, contarán cunha instalación fotovoltaica

Visita do conselleiro Román Rodríguez o IES Xunqueira I © Xunta de Galicia Visita do conselleiro Román Rodríguez o IES Xunqueira I © Xunta de Galicia Visita do conselleiro Román Rodríguez o IES Xunqueira I © Xunta de Galicia

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, anunciou que a Xunta acaba de licitar a instalación de placas solares en 61 centros en toda Galicia, para o que investirá un total de 1,7 millóns de euros. En Pontevedra contarán con estas instalacións o instituto IES A Xunqueira, o IES Torrente Ballester e o CIFP A Xunqueira.

"Serán instalacións duns cen metros cadrados de placas fotovoltaicas", indicou Román Rodríguez, "con elas prevemos un aforro medio do 30% do consumo", aínda que esta cifra variará en función do gasto enerxético de cada centro. O custo medio de cada instalación fotovoltaica é de 28.000 euros.

Román Rodríguez fixo este anuncio no transcurso dunha visita ao instituto IES A Xunqueira I, onde acaba de terminar unha obra de rehabilitación integral deste centro, que supuxo un investimento de 735.000 euros por parte da Xunta de Galicia.

O representante do Goberno galego ha explicado que esta actuación enmárcase no Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, a folla de ruta do Goberno galego para renovar as instalacións educativas en base a un modelo de espazos máis accesibles, amplos e flexibles, en conexión coas necesidades do ensino do século XXI.

Outra das premisas do plan é conseguir centros máis sostibles. Neste sentido, a Xunta está a facer fincapé na mellora enerxética dos centros, como é o caso desta obra no IES A Xunqueira I que se dotou dunha instalación fotovoltaica de autoconsumo.

XUNQUEIRA I

En canto ás obras no IES Xunqueira I, segundo detallou Román Rodríguez, esta actuación incluíu melloras na fachada a través do seu illamento exterior e da colocación de catro novas carpinterías exteriores e vidros. Ademais, para mellorar a accesibilidade do instituto instalouse un ascensor.

No referido aos elementos construtivos interiores, acometeuse a montaxe de falsos teitos en diferentes áreas e renovouse o revestimento interior do centro. A actuación completouse coa reforma dos aseos da planta de acceso ao edificio, a creación dunha nova aula no espazo ocupado por un dos almacéns e o cambio da iluminación interior do centro, entre outras melloras.

"MENOS ALUMNOS, MÁIS PROFESORES"

A preguntas dos xornalistas o conselleiro destacou a gran actividade en obras este verán, concretamente foron 444 obras de mellora en 305 centros educativos de Galicia, e avanzou que o seu departamento traballa intensamente nos preparativos do próximo curso escolar, previsto para o 11 de setembro.

Román Rodríguez informou que o orzamento total para estas obras é de 76,5 millóns de euros, un 19% máis que o ano pasado. "A partir de setembro teremos 2.000 alumnos menos no conxunto do sistema público, especialmente en Infantil e Primaria. Aínda así, os centros educativos contarán con máis unidades e máis profesorado que o curso pasado", sinalou o conselleiro.

O responsable de educación no Goberno galego ha engadido que estes recursos incrementaranse aínda máis unha vez compútese a Formación Profesional.

"O mapa educativo é vivo e evoluciona en función das etapas, dos cursos e das áreas xeográficas, polo que cada ano hai que facer unha adecuación ás necesidades de cada centro" o que fai posible, segundo explicou, que "o ensino galego sexa un sistema de excelencia en moitos parámetros como o investimento por alumnos, os servizos complementarios ou o abandono escolar, entre outros, recoñecidos por informes como o PISA".