Liberan unha condutora que quedou atrapada nunha colisión entre dous vehículos en Vilanova

Na tarde deste martes rexistrouse un accidente de tráfico en Vilanova de Arousa no que unha persoa quedou atrapada no interior do vehículo. Os Bombeiros de Vilagarcía, coa colaboración dos compañeiros de Ribadumia, rescataron a persoa, que finalmente foi evacuada ao centro hospitalario de referencia.

A colisión entre dous turismos rexistrouse no 112 Galicia pouco antes das catro da tarde, cando se recibiron as primeiras chamadas de alerta e os datos relativos á localización do sinistro mediante os sistemas automáticos do vehículo.

Segundo a información recollida, no interior dun dos vehículos implicados no accidente había unha muller atrapada, polo que era necesaria a intervención dos bombeiros. Deste xeito, os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia avisaron aos efectivos do parque de Vilagacía e tamén de Ribadumia, que prestaron a súa colaboración.

Unha vez fóra do coche, a persoa ferida recibiu os primeiros coidados por parte dos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para un posterior traslado ao centro hospitalario de referencia. O condutor do outro coche implicado puido saír polo seu propio pé e declinou asistencia sanitaria.

O accidente tivo lugar na confluencia de catro camiños en San Roque do Monte, en San Miguel de Deiro, Vilanova. Ata alí tamén se desprazou unha patrulla da Garda Civil de Tráfico.