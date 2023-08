Os ambulantes advirten que irromperán na Feira Franca e o Mundial de Tríatlon se Lores non cumpre a súa promesa de hai 35 anos

Fernando Castiñeira, Margarita González Bértola, José Luis Muiños Pardo e Milagros Cortés © Mónica Patxot Fernando Castiñeira, Margarita González Bértola, José Luis Muiños Pardo e Milagros Cortés © Mónica Patxot

Os vendedores ambulantes que traballan na feira de Pontevedra avisan: manteranse "na loita" para lograr o seu regreso á Alameda, a localización á que foron trasladados na recta final do anterior mandato, pero que tiveron que deixar de novo por decisión do Concello. Para facelo, advirten de que irromperán nas dúas próximas citas multitudinarias previstas na cidade no mes de setembro, a Feira Franca e a Gran Final das Series Mundiais de Tríatlon.

Catro destes vendedores con posto en Pontevedra compareceron este martes no edificio sindical da rúa Pasantería. Trátase de Margarita González Bértola, presidenta da Asociación Galega de Ambulantes Autónomos (AGAA); Fernando Castiñeira; José Luis Muíños Pardo; e Milagros Cortés.

Luís Muiños lembrou as palabras pronunciadas polo alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, tras o pregón das Festas da Peregrina, cando criticou a súa presenza no acto e afirmou que hai 365 días no ano e teñen 364 máis protestar. En resposta, advertiu ao Concello de que aproveitarán a visibilidade que dan estas dúas citas de setembro para "difundir a nosa loita".

"Se o Tríatlon vai ter repercusión en todo o mundo, as nosas protestas van escoitar en todo o mundo", advertiu este feirante. Outro dos seus compañeiros, Fernando Muíños, advertiu que "se pode montar moi gorda".

Os vendedores manterán o seu boicot á feira en Rafael Areses e tamén as súas mobilizacións semanais de xoves e sábado e eses días adaptaranas, pero aínda descoñecen de que forma. Só saben que seguirán dando a coñecer as súas reivindicacións "con todos os medios dispoñibles".

Na súa comparecencia, criticaron a actitude do Goberno local de Pontevedra e, en especial, do alcalde e da concelleira de Promoción Económica, Anabel Gulías. Marga González mostrou o seu malestar porque pediron unha reunión urxente con esta representante municipal o 4 de agosto "e seguimos sen resposta".

Ademais, tanto González como Fernando Castiñeira afearon a Gulías que parece que os quere utilizar como "mobiliario urbano" para dinamizar a segunda planta do mercado de abastos, o gastroespazo. Fan esta afirmación en alusión á proposta da concelleira de instalar a feira ambulante dos sábados na avenida Bos Aires á altura do mercado.

As súas críticas están tamén moi centradas en Lores, ao que lembran que hai 35 anos, sendo concelleiro do BNG, defendeu a presenza da feira no centro da cidade. Foi cando o entón Goberno do PP trasladou a antiga feira de Barcelos e Lores manifestouse en favor da permanencia, defendeu en Pleno esta postura e prometeu que defendería o seu regreso ao centro.

"Non nos imos a deter ata que cumpra a promesa de hai 35 anos que fixo Lores", advertiu Castiñeira, que lembrou que xa levan 7.000 firmas de apoio á súa postura e aspiran a chegar a entre 12.000 e 15.000.

Nos últimos 35 anos houbo "5 ou 6 localizacións" diferentes e nos 24 que leva Lores no Goberno "non se preocuparon por nós para nada". Aféanlle, por exemplo, que "é das poucas feiras de Galicia na que hai que desprazarse 600 metros para ir a un baño público". Cando "con Yoya, vimos a luz", en alusión á ex concelleira de Promoción Económica Yoya Blanco, que promoveu o traslado á Alameda, o BNG recuperou as competencias en mercados e volveulles a enviar a Rafael Areses.

O enfado dos feirantes tamén se debe a que cando o Concello decidiu trasladalos de novo a Rafael Areses non se lle comunicou de forma individual, como adoitan ser os avisos que reciben en tanto que cada un ten unha licenza individual para estar presente na feira, senón que tan só se avisou á asociación AGAA.

Así mesmo, cuestionan que desde o Goberno local asegúrase que están manipulados por intereses políticos, cando entre os feirantes hai persoas de distintas ideoloxías que, cando están xuntos, "non falamos de política". Así, sinalan que os apoian todos os partidos excepto o BNG, facendo referencia expresa ao apoio que recibiron do PP, PSOE, Espazo Común e Cidadáns.

Insisten que o seu único interese é defender os seus postos de traballo e os seus ingresos, pois son 60 vendedores coas súas 60 familias e algúns están a pasar un momento moi complicado, pois o verán é a "época forte" que os axuda a sustentar o resto do ano e agora non están a traballar e teñen toda a mercadoría comprada.

Na súa comparecencia aproveitaron para desvincularse dunha manifestación convocada para este mércores 23 de agosto e logo aprazada para o día 30 por Sociedade Xitana Española, entidade da que é presidente Sinaí Giménez.