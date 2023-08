1.500 participantes e 3.000 ovos fritos despachados amosan o éxito da Festa do Pan do Salnés

Este sábado 12 de agosto celebrouse, na Carballeira de Ribadumia, a XX Festa do Pan do Salnés, que o Goberno Local valorou como "todo un éxito, tanto no relativo á afluencia de asistentes a todos os actos como en todo o relativo á organización".

A afluencia de público na Carballeira de Ribadumia comezou xa a primeira hora da tarde coa presentación das empanadas e sobremesas para o concurso,que gañaron Antón Piñeiro e Rafael Bemposta.

A presenza de público foi constante a partir das 19:00 horas co comezo da animación e o obradoiro infantil, aumentando ó longo da velada, tanto na recreación dos Muíños do Batán coma na posterior cea de confraternidade.

O Concello asegura que foron máis de 1.500 persoas as que se achegaron a Ribadumia durante toda a xornada para gozar de todas as actividades ofrecidas nesta XX edición. Despacháronse preto de 3.000 ovos fritos con pan que puideron ser acompañados de polbo, empanadas e distintas variedades de pan e sobremesas que se puideron adquirir nos postos habilitados para a súa venta.