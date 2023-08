'Gael' e 'Prior', dúas candorcas "tranquilas e pacíficas" de visita na Ría de Arousa

O Grupo de investigación internacional Orca Atlántica - GTOA identificou os dous exemplares de candorcas que entraron na Ría de Arousa.

O avistamento tivo lugar o domingo día 20 de agosto nas inmediacións da Illa de Sálvora polas persoas que paarticipaban nunha actividade de Observación de Aves a bordo do barco Chasula.

Os dous exemplares de candorca dirixíronse ao interior da Ría pola súa cara norte, moi próximos á costa, estando na zona de Touro a menos de 200 metros da liña da maré saíndo a última hora da tarde polas inmediacións de Noro.

Dende o Chasula deuse aviso a Salvamento Marítimo que mobilizou embarcacións de Guardia Civil, Cruz Vermella e Club Náutico de Ribeira para facer seguimento, que alertaron ás embarcacións da zona, custodiaron que ninguén se achegara e informaron puntualmente a Salvamento marítimo e á Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA) da evolución dos cetáceos. A última hora da tarde un barco do IEO-CSIC comprobou que saíran da Ría.

Un operativo posto en marcha de xeito improvisado pero que deu os seus resultados evitando molestias ás candorcas e sen consecuencias do seu paso por Arousa.

A identificación deu resultados xa que o Grupo de investigación internacional Orca Atlántica -GTOA ten un catálogo de Fotoidentificación composto de 35 exemplares da subpoboación Ibérica.

Trátase do exemplar macho 'Gael' e do exemplar 'Prior'. Ambos son irmáns. 'Gael' é un macho adolescente de dez anos e 'Prior' é aínda xuvenil de seis anos, os expertos non saben con seguridade se é macho ou femia.

'Gael' e 'Prior' non foron observados nunca interaccionando cos barcos pesqueiros ou veleiros, é dicir, non son Gladis, polo tanto non son as responsables da interacción co veleiro francés Nipozo.

Aseguran dende o CEMMA que "o seu carácter é moi tranquilo e pacífico", como puideron comprobar os observadores que puideron velos. Este ano foran observados nas augas do Estrecho de Gibraltar e Gael entrou a principio de ano na costa marroquí cun sedal e un anzol cravado nun costado.

Estas candorcas pertencen a unha pequena comunidade denominada polo Grupo de investigación internacional Orca Atlántica –GTOA como Comunidade E, composta por catro exemplares que neste momento non son observados xuntos.

SEGUIMENTO REMOTO

O Grupo de investigación internacional Orca Atlántica -GTOA está rexistrando os encontros coas candorcas dende 2020, entrevistando aos navegantes e facendo pública a información. Puxeron en marcha unha web con mapas de risco e unha aplicación para telefonía móbil para que se poidan transferir datos de observación e interacción (GT Orcas).