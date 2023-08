Denuncia que dous mozos aos que non quixo servir unha copa porque tiña o local pechado déronlle unha malleira

Unha pontevedresa formalizou a última hora da mañá deste martes unha denuncia na Comisaría Provincial da Policía Nacional contra dous mozos que o pasado domingo a agrediron no local que rexenta na praza Curros Enríquez.

Os feitos, avanzados por Faro de Vigo, ocorreron a última hora da mañá do domingo no local Kamal. A muller estaba dentro do establecemento preparándose para abrir cando estes dous mozos, que aínda non foron identificados, accederon de moi malas formas ao negocio.

O local estaba pechado ao público aínda e tiña o enreixado baixado, pero estes mozos entraron igualmente pedindo que lles servisen unha copa. Esta muller, unha das dúas propietarias do negocio, botoulles e, nese momento, comezou unha discusión.

Primeiro produciuse un forcexeo e logo estes dous mozos supostamente agrediron á muller, que sufriu importantes feridas polas que tivo que ser atendida no Hospital Montecelo, aínda que xa recibiu a alta médica.

A agresión produciuse dentro do local e o cociñeiro e socio do negocio, que se atopaba nese momento na cociña, saíu ao decatarse de ocorríao. Os agresores supostamente tamén se enfrontaron a el, aínda que as súas feridas foron menores.

Tras a agresión, os dous atacantes saíron fuxindo. A vítima formalizou a denuncia este martes, aínda que a Policía Nacional xa leva desde o domingo investigando os feitos.