Condenado por estafar o cura de Campolongo: prestoulle un coche, non llo devolveu e vendeuno

Un pontevedrés deberá cumprir un ano de prisión e pagar ao cura de San José de Campolongo unha indemnización de 3.500 euros por quedarse co coche que lle prestou para ir traballar. Non só non llo devolveu, senón que mesmo o vendeu.

Os feitos ocorreron en agosto do ano 2019. Segundo consta acreditado en dúas sentenzas, o cura prestoulle a este home o seu coche, un Seat Ibiza, "co fin de que o utilizase durante un mes para trasladarse ao seu lugar de traballo".

Transcorrido este tempo, e a pesar de que o sacerdote lle reclamou a devolución en reiteradas ocasións, o acusado non lle devolveu o vehículo, e "actuando con ánimo de ilícito enriquecemento" procedeu a vendelo por 500 euros.

O comprador que lle comprou o coche, curiosamente, volveu vender o coche, unha revenda por 50 euros máis, 550 en total.

Existe unha valoración pericial que fixa o valor do vehículo en 3.500 euros, por iso é polo que esa é a indemnización imposta ao acusado.

O Xulgado do Penal número 3 de Pontevedra condenou ao acusado por un delito de apropiación indebida e el recorreu, pero a sección segunda da Audiencia Provincial revisou o caso e desestimou o recurso.

A Audiencia non estima o recurso e sinala que o acusado se acolleu ao seu dereito a non declarar durante o xuízo, polo que a xuíza que lle xulgou inicialmente non puido contar coa súa versión dos feitos para chegar á súa resolución condenatoria.