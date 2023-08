Os nenos despedíronse das atraccións ata a Peregrina que vén

Este luns celebrouse o Día do Neno no que as atraccións valeron máis baratas. Os máis pequenos da casa gozaron a tope desta xornada nun último esforzo para as maltreitas carteiras dos avós despois de toda unha semana de festa.

O scalextrix, as camas elásticas, os coches eléctricos, as tómbolas, o touro mecánico, a noria, estaban entre o máis demandado.

O Concello, que xa traballa na Feira Franca, valorou que a Semana Grande da Peregrina foi das máis multitudinarias que se lembran.

Despois deste día extra toca recoller para poder reabrir as rúas ao tráfico este mércores.