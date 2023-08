O BNG leva ao Parlamento a situación "inadmisible" do centro de saúde de Ponte Sampaio

Un grupo de veciños de Ponte Sampaio protestan indignados pola falta de médico © Mónica Patxot

Este luns o BNG rexistrou unha proposición non de lei e preguntas parlamentarias para demandar ao Servizo Galego de Saúde (Sergas) a cobertura da praza da médica do centro de saúde de Ponte Sampaio nos períodos en que está de baixa, días libres ou vacacións.

O deputado por Pontevedra Luís Bará considera "inxusta e discriminatoria" a situación que está a sufrir a veciñanza de Ponte Sampaio e A Canicouva, que leva todo o mes de agosto sen atención médica no centro de saúde, por estar a titular de vacacións e non cubrir a Xunta a súa vacante. Isto obriga a pacientes, en moitos casos persoas maiores, a desprazarse a centros de Pontevedra, diferentes en cada ocasión, con trámites e agardas que para o BNG "non son admisibles".

Na iniciativa, o BNG chama a atención sobre o "empeoramento da situación con respecto a anos anteriores", nos que a veciñanza tivo atención médica dous ou tres días por semana.

Segundo Luis Bará "estamos diante dun exemplo máis do deterioro continuado ao que o goberno do PP somete a sanidade pública e especialmente a atención primaria, nun proceso que se agravou a partir da pandemia da covid e que leva a que moitos centros de saúde non teñan unha atención apropiada por falta de profesionais de medicina de familia e pediatría".

Bará considera que a comarca de Pontevedra está "especialmente afectada" por este proceso.

No caso de Ponte Sampaio, "o BNG alerta dun posible plan da Consellería de Sanidade para pechar este centro de saúde". Por este motivo, nas preguntas rexistradas este luns o deputado nacionalista Luís Bará pide ao goberno "que aclare esta cuestión e se comprometa a manter aberto o centro e con cobertura de persoal sanitario durante todo o ano".