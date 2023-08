O Hospital do Salnés estrea unha nova área de esterilización

Área de Esterilización do Hospital do Salnés © Sergas Área de Esterilización do Hospital do Salnés © Sergas Área de Esterilización do Hospital do Salnés © Sergas

O Hospital Comarcal do Salnés activou este luns a súa nova área de Esterilización, unha infraestrutura que duplica a superficie anterior adicada a estes procesos asistenciais.

Neste proxecto a Xunta de Galicia investiu 1,2 millóns de euros, cos importes de adxudicación, tanto de obra construtiva coma de equipamento.

Ten o seu emprazamento no andar inferior e na vertical do bloque cirúrxico do Hospital arousán, con comunicación directa mediante senllos ascensores.

No proceso de execución desta zona loxística, a Administración Sanitaria Pública galega tamén renovou completamente o equipamento do anterior servizo de Esterilización para incorporar novas estacións de lavados, de sellados e empaquetados, termodesinfectadoras, esterilizadores de última xeneración, sistemas de monitorización e de trazabilidade, cabinas de retorno, carros manuais e eléctricos de transporte, mesas de traballo e recepción de instrumental, estanterías etc.

O novo equipamento da área de Esterilización do Hospital comarcal do Salnés adáptase ás esixencias de ergonomía, calidade do proceso e rastrexabilidade, seguridade e fiabilidade, así coma ao aumento da demanda de material esterilizado no hospital arousán.

Así mesmo, esta nova área de Esterilización conta cun alto grao de informatización e capacidade para integrarse no sistema en rede de xestión integral dos procesos desenvolvidos no resto de hospitais da Área Sanitaria.

Ademais, dispón dunha capacidade adicional para procesar o resto do material xerado nas áreas intervencionistas, consultas e gabinetes, Urxencias e similares.