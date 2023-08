Atendida unha menor tras sufrir un accidente nun dos talleres de artesanía da Festa Corsaria

Unha nena de 7 anos de idade necesitou este sábado asistencia sanitaria tras sufrir un accidente mentres participaba nun dos obradoiros de artesanía da Festa Corsaria de Marín.

Segundo informan o Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia e a Policía Local de Marín, a menor necesitou asistencia médica ao sufrir queimaduras na cara.

Foron varios particulares os que alertaron ao 112 do accidente, minutos despois das 18.30 horas dela tarde, sinalando que a nena se atopaba participando nun obradoiro de lacre de cartas situado na Rúa do Sol cando lle explotou no rostro parte da cera que manipulaba.

Unha unidade do 061 acudiu ao lugar prestando asistencia médica á menor ferida, que foi trasladada por precaución á unidade de queimados do complexo hospitalario de Vigo.

Ademais, confirma a Policía Local, tamén se viu afectada a dona do posto e outro neno, os dous con queimaduras superficiais de pouca consideración en perna e pescozo respectivamente pero sen necesitar atención médica máis aló da aplicación dunha pomada para as queimaduras.