Unha Festa Corsaria máis grande que os elementos

Festa Corsaria de Marín 2023 © Cristina Saiz Festa Corsaria de Marín 2023 © Cristina Saiz

Nin a choiva puido frear esta fin de semana una das celebracións máis populares de Marín, a súa Festa Corsaria, que engalanou a vila.

Marín e os seus veciños retrocederon ao século XVIII, aos históricos fitos de Juan Gago de Mendoza ante os ingleses, ou polo menos contaxiáronse dese espírito no medio dun ambiente festivo que encheu as rúas e prazas do centro da localidade.

Aínda que o líquido elemento desluciu o inicio dos festexos no serán do venres e tamén á primeira hora do sábado, a Festa Corsaria foi impoñendo a súa lei á vez que o clima melloraba para ofrecer horas de entrenemiento e diversión.

Desde o mercado corsario instalado na Alameda, pasando por atraccións infantís, obradoiros, animación para todos os públicos e pasarrúas. Todo valía para conmemorar a celebración pirata, aderezado coas mesas particulares e as instaladas polos locais de hostalería para comidas e ceas.

Unha xornada de intensas actividades que deou comezo ás 11.30 horas e que contaba con programación ata ben entrada a madrugada.

A demostración de que a Festa Corsaria está plenamente consolidada xa no calendario festivo non só de Marín, senón de toda a comarca.