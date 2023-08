Unha borrasca cruza Galicia este venres pero espérase que sexa pouco activa nas Rías Baixas centrándose as precipitacións no oeste da provincia da Coruña onde a Axencia Estatal de Meteoroloxía decretou un aviso por acumulacións de choiva de ata 40 litros por metro cadrado, entre as 18 horas e as 8 da mañá do sábado.

De xeito que, segundo MeteoGalicia, este venres Galicia quedará na influencia das baixas presións, chegando unha fronte na segunda metade do día. As temperaturas mínimas experimentarán un lixeiro ascenso mentres que as máximas descenderán lixeiramente. O vento soprará de compoñente sur, moderado en xeral, forte no litoral atlántico.

O sábado Galicia estará nunha xornada de transición cara á influencia anticiclónica. Deste xeito, pola mañá teremos o ceo cuberto na maior parte do territorio e precipitacións febles en moitas comarcas do interior e tamén do litoral sur. A partir da tarde abriranse claros, quedando o ceo máis despexado no leste de Ourense e Lugo. As temperaturas non terán cambios significativos. O vento soprará frouxo de dirección variable.

Durante o domingo Galicia quedará baixo influencia anticiclónica. Con esta situación, agárdanse ceos máis nubrados canto máis ó norte e noroeste de Galicia e ceos con poucas nubes ou con nubes altas no resto. Bancos de néboa matinais en zonas de interior e brétemas costeiras no litoral atlántico. Temperaturas mínimas en lixeiro descenso; máximas en lixeiro ascenso. Os ventos soprarán de compoñente norte, frouxos en xeral, moderados pola tarde no litoral atlántico.

Para o luns espérase que o anticiclón dos Azores quede situado co seu centro entre Francia e o sur do Reino Unido favorecendo a entrada de aire cálido desde África.