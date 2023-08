O BNG critica ao PP por revisar a historia con posturas asimilables á ultradereita

Intervención de Manuel Lourenzo no acto do BNG polo Día da Galiza Mártir © BNG Acto do BNG polo Día da Galiza Mártir © BNG Leonor Prieto 'Nené' no xantar de Galiza Nova © Galiza Nova

O BNG celebrou este xoves na praza de Curros Enríquez de Pontevedra o seu acto do Día da Galiza Mártir como data central do calendario da memoria histórica galega e na honra do fusilado Alexandre Bóveda.

O alcalde de Soutomaior e integrante da Executiva Nacional do BNG Manuel Lourenzo, defendeu o legado do galeguista e subliñou que hai que reivindicar a súa figura "sen ambigüidades", criticando ao PP por "revisar a historia con equidistancia e discursos asimilables á ultradereita, desnaturalizando o sentido da celebración, da obra do político e os motivos do seu asasinato".

Lourenzo instou ao PP a posicionarse claramente en favor das vítimas e apoiar a iniciativa que este xoves o BNG presentou no Parlamento para institucionalizar o 17 de agosto como Día de Galiza Mártir para honrar a todas as persoas perseguidas e asasinadas ou vítimas do cárcere, vexacións ou o exilio, crear uns galardóns de recoñecemento a entidades de memoria histórica e anular todas as sentenzas, expedientes e sancións ditadas durante a Ditadura.

Tamén falaron neste acto a alcaldesa de Pontecesures Maite Tocino e a membro de Galiza Nova Irea Ferreiro.

LEONOR PRIETO 'NENÉ'

Responsables de Galiza Nova reuniuse este xoves na Taberna Saudade para a celebración do xa tradicional xantar do día da Galicia Mártir, acto co que a organización xuvenil fixo entrega dun carné e dun ramo de flores a Leonor Prieto 'Nené', pois a Dirección Nacional da organización dedidiu por unanimidade nomeala militante de honra "polo seu compromiso co país e nomeadamente con Pontevedra, pola súa loita por unha ría libre de ENCE" sinalou Xoán Antelo, responsable comarcal da organización.

'Nené' manifestou estar "profundamente abraiada e agradecida" por este nomeamento.