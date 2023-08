Un rendemento de 7.300 quilos, a exitosa cifra da primeira colleita de Panadería Acuña en Lalín

Andrés Acuña na plantación de Panadería Acuña en Lalín © Panadería Acuña Primeira colleita na plantación de Panadería Acuña en Lalín © Panadería Acuña Primeira colleita na plantación de Panadería Acuña en Lalín © Panadería Acuña

Agosto está a ser de actividade frenética en Panadería Acuña, dentro e fóra do obradoiro e as tendas. A principios de mes recollíase a terceira colleita de trigo autóctono variedade callobre na plantación experimental da leira familiar de Vilaboa.

Nos últimos días, a quenda foi para a plantación que Panadería Acuña ten no lugar de Galegos (Lalín). Explica Andrés Acuña que acaban de concluír con éxito a primeira colleita de trigo autóctono variedade caaveiro. "Tivemos un rendemento de 7300 quilos, aproximándonos por tanto a 2500 quilos por hectárea", apunta el copropietario de Panadería Acuña.

Este excelente dato lévalle a Acuña a reflexionar sobre o potencial que ten Galicia como terra de cultivo de cereal, unha actividade que en moitas comarcas se perdeu. "O cambio climático é unha realidade. Noutras zonas de España cerealistas, como Castela, a obtención de gran descendeu pola seca, e Galicia parece obter uns datos potenciais en rendemento excepcionais de cara ao futuro".

De momento, a firma panadeira vén de confirmar coa primeira colleita desta plantación experimental que as terras do Deza contan cunhas condicións excelentes para o cultivo do trigo.

O compromiso de Panadería Acuña co produto de proximidade fíxolles embarcarse na recuperación destas tres hectáreas de terreo en Lalín, nas que anteriormente había unha explotación de vacas de leite dun veciño que se xubilou, pero na que nunca se sementara trigo.

No mes de febreiro, recentemente plantadas as sementes, Andrés Acuña admitía que se trataba dun proxecto experimental no que "imos a cegas porque é unha zona que non sabemos o que vai producir, se máis ou menos. Nestes primeiros anos non buscamos unha rendibilidade, incluso perdendo un pouco de diñeiro, pero creo que o consumidor de Acuña tamén valora que haxa xente na empresa apostando por estes produtos Quilómetro Cero, e ao final este é un valor diferencial da nosa panadería artesá".

Seis meses despois, para Acuña os datos desta primeira colleita lévanlle a afirmar que son uns "rendementos óptimos e viables" que confirman que plantacións como a de Panadería Acuña en Lalín son o mellor exemplo do potencial de Galicia para producir cereal, "en cantidade e en calidade".