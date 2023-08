O Goberno local de Poio aprobará unha modificación de crédito de 89.168 euros

O novo Goberno local proporá no próximo pleno municipal aprobar unha modificación de crédito de 89.168 euros "para poder facer fronte aos intereses que o Concello de Poio ten que pagar derivados das débedas que mantén cos bancos".

Segundo explica o informe da tesourería municipal, son uns gastos que non contan con consignación orzamentaria suficiente e que non se poden demorar ata o exercicio seguinte. Por iso, con esta modificación de crédito o Goberno do alcalde Ángel Moldes quere asegurar que "o Concello de Poio cumpre coas súas obrigas".

Moldes explica que o novo Goberno está "esforzándose por dar pasos cos que cambiar esta situación", e márcase como obxectivo "controlar o gasto e intentar salvar esta situación económica do Concello".

O alcalde de Poio afirma que neste pleno van "buscar unha solución a un dos moitos problemas que deixou o anterior goberno do tripartito, que gastaron sen ningún tipo de control".

O Goberno local reitera que na actualidade, e segundo a auditoría interna feita polos propios técnicos municipais, o Concello de Poio ten unha débeda de 8 millones de euros cos diferentes bancos e coa Deputación de Pontevedra, ademais de facturas sen pagar por valor de un millón de euros.