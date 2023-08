A reciclaxe chega a todos os recunchos de Ribadumia con illas ecolóxicas

O Concello de Ribadumia acaba de dar un paso a favor da reciclaxe e de mellorar o estado do municipio coa instalación de illas ecolóxicas en diversos espazos de todas as parroquias.

Esta instalación levouna a cabo a empresa Gestión de Residuos Vimianzo S.L., dentro dun proxecto pertencente ó Plan Concellos 2022 da Deputación de Pontevedra e supuxo un investimento de 14.249,99 euros (IVE incluído).

Con estas novas illas, o Concello destaca que continúa "satisfacendo as necesidades e aspiracións dos veciños", ademáis de contribuír ao correcto mantemento e estado dos espazos públicos para o seu uso libre por parte da cidadanía.

As illas ecolóxicas son o agrupamento dos diferentes tipos de contedores de residuos existentes nun mesmo lugar físico, de forma que o usuario non teña que desprazarse a puntos dispersos para a vertedura dos residuos.

Constan de catro contedores identificados pola súa cor e o tipo de residuo que contén: os de cor azul para a recollida de papel, amarelo para os envases de plástico e metal, verde para o vidro e marrón para os restos de alimentos, plantas, cascas de ovo ou posos, entre outros.

Estes elementos foron instalados en todas as parroquias. Instaláronse illas cunha capacidade de 120 litros as áreas recreativas de Cabanelas (Ribadumia), Fonte do Corvo (Leiro), Muíños Novos (Barrantes) e Ponte de Barrantes (Barrantes)

Ademais, instaláronse illas de 90 litros nos colexios rurais agrupados (CRA) de Lois (Lois), Leiro (Leiro) e Sisán (Sisán); nas Casa da Cultura de Besomaño e Ribadumia; no parque infantil de Cabanelas (Ribadumia), nas inmediacións da Escola Infantil Municipal (Barrantes); e nos parques do CPI Julia Becerra Malvar (Barrantes), da Carballeira de Barrantes (Barrantes) e de O Couto de Arriba (Barrantes).