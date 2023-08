Un condutor bébedo foxe da Policía e acaba derrubando un farol e denunciado pola vía penal

Un home de 37 anos deberá someterse a un xuízo rápido no Xulgado de Garda de Pontevedra por supostamente cometer un delito contra a seguridade viaria cando conducía bébedo, fuxiu dunha patrulla da Policía Local e acabou botando abaixo un farol.

Todo comezou sobre as 17.00 horas deste mércores na rúa Rosalía de Castro. Un turismo marca Mercedes incorporábase a esa rúa desde unha vía na o que tiña que facer un ceda do paso, pero non o fixo e estivo a piques de chocar contra unha patrulla da Policía Local.

A patrulla policial tentou dúas veces que se detivese por non respectar o sinal de ceda o paso e finalmente fíxolles caso, lograron darlle o alto e achegáronse a el. Nese momento, cando tentaban identificalo, arrincou o vehículo de forma brusca, acelerou e deuse á fuga.

A Policía Local comezou unha persecución nesa mesma rúa Rosalía de Castro, o condutor continuou por Simón Bolívar e logo pola avenida de Marín. Foi nesa vía cando, á hora de incorporarse á rotonda coa rúa Manuel do Palacio, chocou contra un farol.

O condutor resultou ileso e os axentes decidiron sometelo á proba de alcoholemia, na que constataron que estaba bébedo, superando máis de catro veces a taxa de alcol permitida.

As probas de alcoholemia realizadas deron un resultado de 1,11 e 1,04 miligramos de alcol por litro de aire expirado e toda taxa superior a 0,60 é constitutiva de delito, de modo que os axentes instruíron dilixencias ao xulgado por un delito contra a seguridade viaria.

Ata o lugar do accidente entre a autovía de Marín e Manuel do Palacio desprazáronse tanto patrullas da Policía Local como os Bombeiros de Pontevedra.