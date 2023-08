A loita contra o machismo do CIM de Marín chega a todos os espazos municipais con puntos de igualdade

Marián Sánchez, directora do CIM e Clara Eugenia Rodríguez, avogada encargada da asesoría xurídica © Concello de Marín

O Centro de Información á Muller (CIM) de Marín acaba de poñer en marcha unha campaña coa que busca chegar a toda a poboación marinense, máis alá dos espazos máis céntricos, para fomentar a loita pola igualdade e a concienciación da cidadanía en torno ao machismo.

A iniciativa implica colocar puntos de igualdade e non discriminación municipais, onde se pode atopar material de sensibilización, concienciación e prevención en materia de igualdade, loita contra a violencia de xénero, discriminación sexual, participación social, orientación socio-laboral e coñecemento dos recursos municipais.

Estes puntos foron colocándose en todas as parroquias e puntos de distintos espazos de Marín: no Pavillón da Raña, a Casa de Cultura de Mogor, a Casa de Cultura de Seixo, en Cantodarea, na Cámara Agraria, na Oficina do ARI, no Museo Municipal Manuel Torres e no propio CIM.

Esta campaña está financiada polos Fondos do Pacto de Estado 2022 en materia de violencia de xénero da Secretaría de Estado de Igualdade e contra a violencia de xénero.