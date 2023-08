A rapa das bestas regresa un ano máis ao Monte Castrove

Todo está preparado no Monte Castrove para acoller durante a fin de semana a baixada das bestas ao curro de San Ramón, organizada pola Asociación de Gandeiros.

A programación da tradicional festa foi presentada este mércores con presenza do alcalde de Poio, Ángel Moldes.

Os actos darán comezo o venres 18 de agosto cunha cea de confraternización dos socios da asociación, para continiar ás 9.00 horas do sábado 19 co agrupamento dos cabalos no Pastizal. Xa pola noite contarase cunha ctuación musical a carho de DJ Dieguiño.

O domingo será o día grande da rapa, estando prevista a baixada dos cabalos ata o curro ás 12.00 horas. Ademais ás 13.00 horas celebrarase unha misa na honra da San Ramón e pola tarde, ás 16.30 horas, levarase a cabo o marcado e corte de crinas das 'bestas', coa sempre vistosa manobra dos 'aloitadores'.

Tras a venda de exemplares e a realización dun sorteo, a xornada pecharase ás 21.00 horas coa solta dos cabalos no monte.