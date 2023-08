Marín volverá facer memoria para render homenaxe a Carmen Pesqueira, 'A Capirota'

Acto de homenaxe a Carmen Pesqueira Domínguez "A Capirota" 2023 © Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica de Marín

Marín volverá lembrar este 18 de agosto a Carmen Pesqueira Domínguez, 'A Capirota', asasinada no Pozo de Revolta, no lugar de Bagüín, neste día do ano 1936, vítima da represión franquista.

O acto está previsto na praza e xardín que levan o seu nome, na rúa da Roda, a partir das 13.00 horas do venres 18.

Organizado pola Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica de Marín, contará coa participación da xornalista, escritora, investigadora e ata xullo responsable técnica do Departamento de Memoria Histórica da Deputación de Pontevedra Montse Fajardo.

A homenaxe contará tamén co acompañamento musical de A Revolta.

A ARMH de Marín lembra que Carmen Pesqueira foi unha muller "valente e loitadora polos dereitos das traballadoras e traballadores" que resultou "vítima da barbarie fascista que quixo silenciala dun xeito vil e covarde", asasinada "para escarmento das que ousaran levantarse aínda que só fora coa palabra contra o novo réxime implantado polos militares golpistas".

A pesar do seu asasinato, insisten en que non a borraron da memoria "nin puideron evitar que ata nos chegara o exemplo e a semente da súa vida, arrebatada por alzar a súa voz reivindicativa ante la opresión e berrar as inxustizas".

O colectivo convocante, integrante da Iniciativa Galega pola Memoria, lembra que as asociacións de memoria levan anos pedindo que a impunidade dea paso á xustiza, "porque o dereito á verdade e á reparación que esixen as vítimas é un deber moral da democracia".