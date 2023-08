Marín escolle o día de San Xoán como un dos seus festivos locais de 2024

O Concello de Marín aprobou no pasado pleno municipal os festivos locais que rexerán no calendario de 2024.

Fíxoo cun cambio significativo xa que o tradicional 8 de setembro, festividade da Virxe do Porto, coincidirá o próximo ano en domingo.

Debido a iso a corporación elixiu o día de San Xoán, 24 de xuño, como día festivo.

Segundo explica o goberno local tamén se valorou como posibilidade optar polo Mércores de Cinza, pero descartouse por coincidir en 2024 o 14 de febreiro e ser un día que supón tradicionalmente moitas vendas ao comercio local.

Onde non haberá cambios é no Día do Carme, o 16 de xullo, e que será o segundo dos festivos locais marinenses o próximo ano para honrar á súa patroa.