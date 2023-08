Lores sostén que "non ten sentido" negociar co PSOE ata que "cambie de opinión" porque "ten decidido non entrar no Goberno"

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, acaba de retomar a axenda oficial tras uns días de vacacións e, na súa primeira comparecencia, quixo facer balance da actividade do Goberno local desde que tomou posesión o 17 de xuño e do estado actual das negociacións co PSOE para conformar un Goberno bipartito.

Esas negociacións están paralizadas e, á vista do ocorrido nas últimas semanas, e tamén durante o último ano de mandato e durante a campaña electoral, Lores chega á conclusión de que "o PSOE ten decidido non entrar no Goberno".

Ao alcalde, esa parécelle "unha opción válida, como calquera outra" e tamén "respectable", pero considera que, mentres non cambie esa decisión, "non ten sentido" negociar para constituír un Goberno coaligado.

"Cando cambie de decisión, sentarémonos a falar e chegaremos a un acordo sen dúbida", sinalou Lores, que segue coa man tendida a constituír un Goberno bipartito, pero ve no PSOE unha decisión "política" de non entrar no Goberno, como tampouco quixo entrar en Santiago de Compostela, onde goberna a nacionalista Goretti Sanmartín.

Fernández Lores quixo "agradecer expresamente" ao PSOE que o apoiase para a investidura "para que eu seguise sendo alcalde", pois non estaría no cargo sen o voto socialista.

Sobre esta nova etapa cun Executivo de tan só nove concelleiros, Lores lembrou que xa gobernou sen maioría no pasado e nos seus 24 anos e sete mandatos como alcalde xa ten experiencia con todo tipo de gobernos en solitario e en coalición, con maioría, e en minoría.

Unha cuestión na que quixo insistir é en que "temos moi decidido que queremos para esta cidade", un modelo de vangarda e pensado para as persoas, e "imos seguir nesa liña", de modo que hai dúas opcións, que o PSOE entre no Goberno para seguir con ese modelo ou que non. A "última alternativa" sería que fixese unha moción de censura e "iso pasa por que se poñan de acordo o PP e o PSOE".

De momento, nos dous primeiros meses gobernando en solitario, realiza un balance "moi positivo" do traballo de todos os concelleiros e tamén da alcaldesa en funcións, Eva Vilaverde, durante a súa ausencia.