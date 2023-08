Os militares inician o seu despregamento contra os incendios forestais

Saída das patrullas militares da operación 'Centinela Gallego' © Ministerio de Defensa

Un total de 30 patrullas, formadas por membros do Exército de Terra e de Infantería de Mariña, comezan a operación "Centinela Gallego”, que estará activa entre o 15 de agosto e o 30 de setembro, baixo control operativo do Mando de Operacións.

Así, as patrullas formadas por persoal da Brigada Galicia VII -BRILAT-, 25 en total, serán as encargadas da vixilancia nas provincias de Lugo, Ourense e Pontevedra. As outras cinco patrullas integradas polos Infantes de Mariña do Terzo Norte da Armada, con base en Ferrol, realizarán as súas patrullas na zona sur da provincia da Coruña. Ademais do despregamento sobre o terreo, unha unidade de vixilancia aérea diúrna/nocturna con avións tripulados de forma remota intervirá no operativo.

Cabe destacar que as patrullas terrestres realizarán o seu labor de vixilancia e disuasión nun total de 38 municipios -cinco máis que no ano 2022- repartidos en 8 distritos forestais –un máis que o ano pasado-, tal e como vén recollido no convenio asinado entre o Ministerio de Defensa e a Xunta. A pedimento do Goberno galego poderase modificar e variar o esforzo das patrullas en cada zona para adaptarse á valoración do risco.

As unidades militares actuarán baixo o control operativo do Mando de Operacións, mentres que o xeneral Pardo de Santayana exercerá como xefe de todas as forzas militares participantes na operación.

Como datos máis significativos da operación realizada durante o ano 2022, resaltar que se empregaron un total de 85 vehículos de diferentes modelos, percorréronse un total de 320.000 quilómetros e realizáronse ao redor de 5.600 patrullas tanto de presenza en municipios como de vixilancia desde diferentes observatorios. Así mesmo, sumáronse un total de 11.000 minutos de vixilancia e observación diúrna/nocturna co emprego dos sistemas aéreos tripulados de forma remota, chegando ao final da operación cun saldo de máis de 80 avistamentos notificados á Xunta de Galicia.

Este ano, o 28 de xullo tivo lugar a presentación do operativo nas instalacións da Base de Patrullas Helitransportadas da Xunta.