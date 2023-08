Reclaman unha varanda de seguridade no vial de praias

Tramo do vial de praias sen varanda © BNG de Marín

O concelleiro do BNG, José Souto, reitera a súa queixa sobre o estado dun tramo de varanda no vial de praias, entre Mogor e Aguete, por mor dunha tala de árbores que se fixo por estar próxima a unha vivenda, ante o risco de incendios.

O caso é que a empresa que executou a tala cortou cunha motoserra un tramo de 50 metros da varanda co fin de traballar mellor, coa condición de repoñelo unha vez rematado o traballo.

Mais Souto denuncia que pasado un mes todo segue igual, polo que o BNG voltou insistir no Pleno do pasado xoves 10 de agosto por esta circunstancia, recibindo a resposta do goberno do PP que como estamos en agosto non lle dan subministrado á empresa os postes, que afirman son dun tipo especial.

O concelleiro do BNG manifesta que "esa varanda non é de decoración, cumpre unha función de seguridade viaria, sendo unha barreira ante un acantilado de nin máis nin menos de 20 metros".

Souto afirma que "a súa ausencia supón un perigo. Imaxinemos un neno que pasa pola zona xogando ou un vehículo que ten un accidente. Se algo sucedese a responsabilidade sería o Concello, non a empresa que fixo o traballo da tala e que non repuxo a varanda".

Por último o Bloque de Marín, e xa para o futuro, solicitou que "antes da realización dun traballo que haxa unha previsión do que vai suceder, para así adiantarse ao problema de cara a unha mellor solución e bo remate do traballo, sen necesidade de improvisar".