Exitosa Carreira de Rolos nas festas en Cuntis

Carreira de Rolos de Herba © Concello de Cuntis Carreira infantil de Rolos de Herba © Concello de Cuntis

A Carreira de Rolos de herba marcou o inicio das festas no concello de Cuntis.

A quinta edición foi outro gran éxito desta iniciativa organizada polo Concello e a Escuadra Cuntis Vila Termal.

Pertrechados co equipamento oficial: botas de auga, camiseta, pantalón curto e chapeu de palla, os concursantes competiron ao ritmo da charanga en grupo mixtos de tres ou catro persoas que tiveron que chegar ata a meta co seu rolo de herba. Houbo ata 1.200 euros en premios. A música dun DJ animou a velada posterior.

A diversión comezou coa carreira infantil na que todos os participantes foron premiados coa súa medalla e a súa bolsa de chuches. Ademais os vencedores de cada categoría conseguiron fichas para usar nas atraccións das festas e un bono dunha mensualidade para practicar crossfit.

Para este martes están programados pasarrúas a cargo da Banda Unión Musical de Meaño e desfile de Cabezudos coa agrupación Hai que Roelo. A misa solemne en honra a Santa María é ás doce seguida do concerto da banda na Praza das Árbores. Pola tarde ás 18:30 horas será o torneo triangular de fútbol e ás 20 horas a actuación da agrupación municipal de música e baile tradicional de Cuntis e a banda de acordeóns. Pola noite tocarán a orquestra Charleston, Odaiko e a disco móbil Will.

O mércores continúa a festa co pasarrúas a cargo da Banda Musical de Marín e a misa solemne a San Roque ás doce seguida do concerto da banda. A partir das seis da tarde haberá actuación do Mago Paco e a partir das dez, verbena con Cantos da Terra, Gran Parada e disco móbil Chocolate.

O xoves a encargada do pasarrúas será a Banda de Música Unión Musical de Tenorio coa misa solemne en honra á Virxe do Carme. Pola tarde ás sete haberá un contacontos infantil “Ou agasallo dás árbores” con Cris de Caldas e Xabi do Camiño e pola noite actuarán as orquestras A Fórmula e Os Alkar.

O venres vila termal homenaxea a San Antón co pasarrúas a cargo da Banda dá Música Unión Musical de Lantaño e a misa ás doce. Pola tarde a partir das seis será a III Carreira Popular de San Antón na contorna do pavillón. Pola noite e no fin de festa a quenda é para América e Panamá na verbena. O domingo será o Raid Hípico Concello de Cuntis.