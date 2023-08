Os ambulantes levan as súas reivindicacións ao pregón e reciben críticas: "hoxe non é un día para ningunha protesta"

Protesta dos vendedores ambulantes no pregón © PontevedraViva Protesta dos vendedores ambulantes no pregón © PontevedraViva Protesta dos vendedores ambulantes no pregón © PontevedraViva Protesta dos vendedores ambulantes no pregón © PontevedraViva

Os vendedores ambulantes que demandan que a feira de Pontevedra continúe na Alameda volveron a saír á rúa este sábado e, tras un percorrido pola cidade, acabaron na praza de España á mesma hora na que se se lía o pregón de benvida ás Festas da Peregrina. A súa protesta foi discreta, con apenas uns asubíos coincidindo co final da lectura do pregón, e unha vez que xa finalizou, pero a súa presenza causou malestar no Goberno municipal.

A preguntas dos medios de comunicación, o alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, sinalou que "creo que hoxe non é o día para ningunha protesta".

Segundo explicou Lores, leste mesmo comentario realizoullo ao portavoz do PP, Rafa Domínguez, ao que dixo: "hai 365 días no ano e hai 364 para dicir todo o que se teña que dicir e para escoitar e para defender alternativas".

Os feirantes, vestidos con camisetas coa mensaxe "Lores, o caudillismo é a antesana o fascismo", quixeron lembrar que seguen en loita para que a Alameda mantéñase como a súa localización e pedindo non regresar a Rafael Areses. Ademais, recolleron firmas entre os presentes para reclamar que se escoiten as súas demandas.

Lores, pola súa banda, lembrou que o Goberno local goberna para tomar decisións que "tentamos que sexan positivas para toda a cidade". "Humildemente, gobernamos para a gran maioría da cidade e en beneficio de que a cidade funcione mellor e siga sendo un referente", engadiu.

Unha vez finalizado o pregón, explicou aos medios que o BNG leva 24 anos no Goberno "facendo cousas que nos están poñendo no máis alto como vangarda de cidade pensada para as persoas" e que non cambiarán o seu estilo "por decisións que eu entendo particulares, pequenas, dalgunha maneira cunha visión de curtas miras".

REGRESO DO PREGÓN

Lores, nas súas declaracións, tamén se referiu ao regreso do pregón á Praza de España, un lugar que ve que "indiscutiblemente" é o espazo adecuado. Este regreso foi "con moito éxito", sinalou, e destacou que este sábado é un día "moi importante" para a cidade, polo inicio da semana grande das festas.

Defendeu tamén que tentan deseñar unhas festas "para todos" , a pesar das críticas, optan por unha programación musical gratuíta porque "cremos que a festa ten que ser para todos, independentemente da súa capacidade adquisitiva" e este tipo de programación "iguala a toda a poboación".