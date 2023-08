Amigos de Pontevedra premia a vocación de servizo dos pontevedreses

As vodas de ouro dos premios Amigos de Pontevedra foron todo un recoñecemento á vocación de servizo dos pontevedreses como demostraron as persoas e institucións distinguidas este ano.

Lembremos, trátase de: o centro asociado da UNED en Pontevedra, a exconcelleira Margarita Feijóo Liño, implicada na integración do colectivo xitano; a empresaria e colaboradora de distintas asociacións benéficas María del Pilar Gómez Vergutini, “Cuca Afar”; a escritora e profesora Susana Fortes López; o traumatólogo e médico do Club Celta Juan José García Cota; o ex xogador do Ponteveda C.F. na época do “Hai que roelo” José Jorge Martínez López; e o sacerdote xesuíta e párroco de Virxe do Camiño Alberto Domínguez Munaiz.

A Finca Batacos, na parroquia de Salcedo, acolleu a cea na que o subdirector económico do Centro Asociado da UNED en Pontevedra, Alfonso Vázquez Reboredo, foi a persoa encargada de agradecer cun sentido discurso, en nome dos galardoados, o recoñecemento outorgado por esta querida asociación da cidade.