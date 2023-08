Pepe Solla bautiza a nueva Pop-Up de Frinsa en Sanxenxo

Inauguración da Pop-Up Frinsa La Conservera en Sanxenxo © Frinsa Inauguración da Pop-Up Frinsa La Conservera en Sanxenxo © Frinsa Conservas Frinsa © Frinsa

Grupo Frinsa continúa adiante co seu ambicioso proxecto de tendas propias denominadas Frinsa La Conservera coa posta de longo dunha Pop-Up en pleno corazón de Sanxenxo. Unha iniciativa de fronte ao consumidor final, que ten como obxectivo conseguir unha interacción máis próxima e poñer ao seu alcance a cultura conserveira e toda a experiencia premium que ofrece Frinsa.

A última en chegar á familia foi a Pop-Up de Sanxenxo, que abría as súas portas o pasado 1 de xuño. Estamos ante un novo concepto de tenda efémera na que poder descubrir e probar todos os produtos do mar en conserva que ofrece un dos maiores fabricantes europeos de túnidos e mariscos en conserva, e que destacan pola súa máxima calidade.

A Pop-Up está situada en pleno paseo marítimo da cidade máis turística de As Rías Baixas, en Rúa Porto Nº5 para ser exactos, no transitado paseo da coñecida Praia de Silgar. A tenda abre 6 días á semana, excepto os mércores, en horario de 10:00h a 15:00h e de 18:00h a 23:00h. Permanecerá activa ata o próximo 30 de outubro.

PEPE SOLLA, UN PADRIÑO CON ESTRELA

Co obxectivo de dinamizar o cliente e dar a coñecer o establecemento e os seus produtos gourmet no concello pontevedrés, Frinsa La Conservera organizaba este xoves 10 un evento no que convidou a degustar, de forma totalmente gratuíta, a veciños, curiosos e turistas os produtos estrela da marca, como é o caso dos mexillóns, a ventrecha de bonito ou as sardiñas en conservas.

O chef Estrela Michelin Pepe Solla, colaborador asiduo da marca e embaixador de luxo do evento, creou para a ocasión dúas versións de tapas diferentes que teñen ás conservas premium de Frinsa como absolutas protagonistas: Ensalada rusa de navallas e Sopa de hummus e zamburiñas.

O evento gourmet de Frinsa fixo colgar o cartel de completo á Pop-Up de Sanxenxo. E é que decenas de persoas pasaron durante toda a tarde polo establecemento e os seus arredores, conquistadas polas creacións de Pepe Solla e polo bo ambiente xerado polo produtor de conservas no paseo marítimo da Praia de Silgar. Ao evento acudían, tamén, os concelleiros de Turismo e Deportes do Concello de Sanxenxo, Juan Deza e Marcos Guisasola, así como unha ampla representación de medios de comunicación locais. Unha experiencia na que tampouco faltou o bo xorne, que serviu para xerar unha gran notoriedade de marca e para posicionar a Frinsa dunha forma destacada no turístico municipio da provincia de Pontevedra.

12 PUNTOS DE VENDA A NIVEL GLOBAL

Na actualidade, e coa apertura da Pop-Up de Sanxenxo, Frinsa La Conservera conta cun total de 12 tendas propias situadas en cidades estratéxicas para a compañía ribeirense. 11 destes puntos de venda atópanse localizados en España, 4 deles en Galicia. Trátase dos establecementos de Madrid, Valencia, Bilbao, Ribeira, Alacante, Murcia, Málaga, Vitoria, A Coruña, Santiago de Compostela e Sanxenxo.

A estes locais nacionais hai que sumarlle un internacional, o inaugurado en París hai tres anos. A finais de 2020 o produtor de conservas de orixe galega decidía escribir un novo capítulo na súa historia poñendo en marcha a súa primeira tenda física fóra das nosas fronteiras. Está localizada na localidade de Saint Germain en Laye, ao oeste da capital francesa.

En todas e cada unha das tendas Frinsa La Conservera os consumidores poden adquirir e degustar directamente toda a variedade de conservas de máxima calidade que ofrece a compañía galega. Unha ampla gama de produtos premium, conformada por marcas propias como Frinsa La Conservera, Frinsa Proteína Natural e Minerva.

SOBRE GRUPO FRINSA

Fundada no ano 1.961 en Ribeira (A Coruña), Grupo Frinsa é un dos maiores produtores europeos de túnidos e mariscos en conserva e unha das grandes compañías da industria conserveira a nivel mundial. Conta con presenza en países como Alemaña, Singapur, Romanía, Polonia, EE.UU., Francia, Reino Unido, Portugal, Italia e Sudáfrica. Ademais de contar con marcas propias (Frinsa La Conservera, Frinsa Proteina Natural, Ribeira, Seaside, The Nice Fisherman, Minerva e La Góndola), son provedores dos principais retailers do mercado en Europa.