O programa "Con B de Barro" presenta as actividades culturais e de lecer para a recta final do verán

Programación cultural 'Con B de Barro' © Concello de Barro

Barro volverá ter unha gran programación cultural e de lecer pensada para todos os públicos, na que se inclúen actividades promovidas directamente polo Concello e outras organizadas por colectivos locais que contan coa colaboración municipal.

Contacontos, cinema ao aire libre, festival de canto, folclore e concertos de música de cámara, festa infantil con inchables na piscina, scape room ou ata unha festa Holi serán algunhas das actividades das que se poderá gozar en Barro a partir deste mesmo sábado e ata o mes de outubro.

O Festival do Grupo de Danzas de Barro, en homenaxe aos seus 40 anos de actividade e o concerto da Banxa Xuvenil de Barro co grupo Pel e pau son algunhas das actividades máis atractivas dunha programación con contidos para todas as idades.

Segundo o alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, esta programación "foi pensada para ter actividades no noso concello nesta recta final do verán e tendo presente que había que ter contidos culturais tanto para os máis nenos da casa como para os maiores".