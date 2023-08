O servizo de limpeza de Correos plántase ante o atraso no pago das nóminas por parte da concesionaria

Protesta dos traballadores da limpeza de Correos polos retrasos no pago das nóminas da concesionaria © Mónica Patxot

Os traballadores do servizo de limpeza das oficinas de Correos en Pontevedra iniciaron este xoves unha serie de protestas para denunciar as demoras no pago das nóminas aos traballadores.

Denuncian desde o sindicato CIG que na capital da provincia son 70 as persoas afectadas, mentres que a cifra asciente a 240 en toda Galicia e supera o milleiro repartidos en 15 provincias na que a empresa SCT encárgase da limpeza das oficinas.

"A xente cobra cando lles dá a gana a eles, nunha provincia ou día 15 e noutra, ou 20. Chegará un momento non que xa non pagarán", augura Jose Ramón Souto, portavoz dous traballadores e representante dá CIG.

Esta situación está a xerar graves trastornos ao colectivo de traballadores, que ven incapaces de facer fronte ás súas obrigacións como hipotecas ou outros recibos bancarios.

As limpadoras, maioritariamente mulleres, están convencidos de que a única solución ao conflito pasa pola rescisión do contrato á empresa concesionaria por parte de Correos e a firma dun novo contrato con outra firma que subrogue á totalidade dos traballadores.

Mentres tanto, as protestas continuarán e se non dan cunha solución antes do mes de outubro iniciarán unha folga.

"Levamos 3 ou 4 meses com problemas", remarca Souto.

Pola súa banda, a empresa alega que a culpa é de Correos, algo que negan os traballadores que sosteñen que Correos está a pagar en tempo e forma. O problema, segundo eles, é que STC carece da capacidade de xestión nin de pago para facer fronte a un servizo no que hai tantos empregados.