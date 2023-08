Rescatan a un can desnutrido e "nunhas condicións pésimas"

Rescate dun can abandonado © Policía Local de Poio

Os axentes da Policía Local de Poio rescataron este mércores a un can, dos considerados de raza potencialmente perigosa, tras recibir un aviso de que o animal se atopaba desnutrido e sen coidados.

O animal atopábase nunha casa abandonada "nunhas condicións pésimas, desnutrido, cheo de parasitos e vivindo entre excrementos", segundo relataron os axentes relataron. Ademais, "o cheiro do lugar era insoportable".

O can foi trasladado de urxencia ao veterinario e agora a Policía Local trata de localizar á persoa propietaria do animal para posteriormente informar á autoridade competente "segundo a gravidade das lesións e as conclusións dos informes veterinarios".