Servando Caíño nomeado delegado antidroga na Fiscalía Provincial

O Boletín Oficial do Estado publica este mércores o nomeamento de Servando Caíño Dasilva como delegado antidroga na Fiscalía Provincial de Pontevedra.

O fiscal xefe da Fiscalía Provincial de Pontevedra, Pablo Varela remitiu o pasado 24 de xullo á Inspección Fiscal un escrito no que propoñía o nomeamento de Servando Caíño para ese posto.

Con motivo da renuncia do anterior fiscal delegado da Fiscalía Especial Antidroga, o propio Pablo Varela, comunicouse a todos os membros do persoal que quen estivese interesado debería formular a correspondente solicitude, sendo o único peticionario Servando Caíño.

A fiscal de sala xefa da Fiscalía Especial Antidroga non formulou obxección algunha á súa designación.

Contra o decreto do seu nomeamento por parte do fiscal xeral do Estado, Álvaro García Ortiz, cabe presentar un recurso potestativo de reposición ou un recurso contencioso-administrativo.