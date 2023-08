O comedor social de Marín organiza este venres o seu XXXVII Festival do Quilo

O Comedor Social de Marín acolleu este mércores a presentación do XXXVII Festival do Kilo. No acto estiveron a concelleira de Benestar Social, Marián Sanmartín, así como persoal voluntario das Hermanas de la Caridad.

Tal e como rememoraron durante a presentación, este festival leva facéndose desde o segundo ano que abriu o Comedor para levar adiante a súa acción social. Desde entón, fíxose interrumpidamente, sendo sempre un éxito de convocatoria e un exemplo de solidariedade por parte da organización e dos artistas que participan.

Este ano, o cartel está composto polo Gaiteiro Moderno, Manuel Somoza, Antonio Peixoto, Ale y Marcos, Candela e Arte&Maña. Tal e como explicaron durante a presentación, estes artistas veñen de forma solidaria e coma todos os anos, a única aportación que é preciso facer como público é “un, dous, tres ou os quilos que se queiran de alimentos como doazón para o comedor”.

O que máis precisa o Comedor son alimentos non perecedoiros, especialmente aceite, pero recordan os voluntarios que calquera axuda sempre é benvida.

O festival será na Alameda este venres e dará comezo ás 20.30 horas. Durante a presentación, as responsables do Comedor quixeron ter un recordo importante para persoas que fixeron grande este festival desde a súa primeira edición, como Xan das Canicas, un humorista de Pontevedra, o acordeonista Diosiño, o Trío Ruada, o Gaiteiro dos Alegres e outros moitos.

O comedor é un puntal da asistencia social fundamental na vila marinense. Incluso durante a pandemia, os usuarios podían levar dúas racións de comida quente todos os días, ademais dun bocadillo para a cena.

Normalmente, o comedor social ten 80 prazas e durante o verán normalmente atende unha media de 70 persoas. Algúns dos nomes importantes das persoas que levaron adiante o comedor foron Sor Dolores Boado, Sor Celsa e Sor Leonor.

O comedor conta coa colaboración do Concello de Marín, a través dunha subvención nominativa de 5.000 euros ao ano, así como co apoio económico da Xunta de Galicia e da Deputación de Pontevedra.