Arde parte do antigo balneario de Vilagarcía

Lume no antigo balneario de Vilagarcía © Servizo de Emerxencias

Este mediodía declarábase un incendio no interior do antigo balneario de Vilagarcía, que actualmente se atopa abandonado.

Segundo indica o servizo de Emerxencias 112 Galicia, ningunha persoa resultou ferida debido a este incendio.

Os efectivos do servizo municipal de Emerxencias de Vilagarcía detectáronse dous puntos de lume no interior do edificio, que provocaron a presenza de lapas que afectaron a colchóns, mobles e algunha roupa almacenada no interior deste inmoble.

Varios particulares alertaban ás 12.05 horas ao 112 da presenza dun intenso fume que saía polas xanelas do antigo balneario, situado nas proximidades á Praia de Compostela.

Desde o 112 avisábase aos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, aos Bombeiros do Salnés, integrantes de Protección Civil de Vilagarcía e aos axentes da Policía Nacional e Local.

Os servizos de emerxencia lograron extinguir as lapas e procederon á ventilación do edificio. Os únicos estragos producíronse en desperdicios e os obxectos persoais dos indixentes que nalgún momento usaron as instalacións para pasar a noite. A Policia Científica investiga a orixe do incendio, segundo advirte o Concello de Vilagarcía de Arousa.