Cisma entre os socios do Liceo Casino

A masa social do Liceo Casino de Pontevedra atópase dividida a poucos días de celebrar o seu evento máis esperado: a Cea-Baile de Gala da Peregrina.

Un grupo de socios puxo en marcha unha recollida de firmas para forzar a celebración dunha Xunta Xeral extraordinaria para anular altas "bonificadas" de novos socios nos meses pasados.

Segundo explican os promotores desta iniciativa, a xunta directiva deu de alta como socios de número, "de maneira irregular e abuso de competencia", a 66 persoas e as súas respectivas familias "cunha cota de entrada ridícula" pois, segundo aseguran, "aplicou grandes descontos sobre os 2.780 euros de cota de entrada hoxe vixente, producindo así unha importante perda patrimonial".

Ademais, sosteñen que a xunta directiva adoptou esta iniciativa "ás costas do resto dos socios, sen publicitar a medida, só para determinadas persoas e sen a previa autorización da Xunta Xeral de socios", que, segundo argumentan é a única competente para aprobar esta medida pois a xunta directiva, segundo os Estatutos, non pode facer descontos nin modificar as cotas de entrada e mensuais.

Estes socios críticos tamén acusan á directiva do Liceo Casino de ignorar a petición escrita de varios socios solicitando información sobre a cantas persoas bonificóuselles con 1.400 euros e a cantas se lles cobrou exclusivamente 600 euros.

Segundo os datos achegados por estes críticos, "estariamos nunha perda patrimonial para o Casino mínima de 91.880 euros e unha máxima de 143.080 euros, cantidade que regalaron ás persoas ilegalmente admitidas en detrimento dos socios".

Este asunto saíu á luz na Xunta Xeral da entidade celebrada o pasado 6 de xuño cando un grupo de socios molestos coa medida solicitou en varios escritos á xunta directiva a anulación das altas bonificadas indebidamente, pero ao non ter ningunha resposta xa formalizaron no xulgado un acto de conciliación no que reclamaron que se declarase nula e sen efecto algún a convocatoria da Xunta Xeral do 6 de xuño de 2023 e que se proceda a unha nova convocatoria.

Para "evitar xudicializar esta cuestión", este grupo de socios puxo en marcha esta recollida de firmas para acudir a un mecanismo previsto nos Estatutos do Liceo Casino, é dicir, unha nova Xunta Xeral extraordinaria para resolver esta cuestión de forma interna. A xunta directiva estaría obrigada a convocar se os socios peticionarios representan o 10 por cento do censo dos socios con dereito a voto.

A directiva do Liceo Casino, presidida por Alejandro Regueiro, explicou que esa "campaña de captación de novos socios" conseguiu a incorporción de 66 novos socios "cunha cota bonificada que supuxo uns ingresos por importe de 75.940 euros a esta sociedade".

"A Xunta Directiva considera necesario dar todas as explicacións de por que e como levou a cabo esta medida, tomada sempre en prol da sociedade e exclusivo beneficio da mesma" polo que convoca unha Xunta Extraordinaria que se celebraría "unha vez terminado o período vacacional" para "asegurar unha maior participación de todos os socios co fin de tomar as mellores decisións en favor do Liceo Casino".

Ademais a Xunta Directiva asegura que a comunicación da campaña de recollida de firmas "contempla manifestacións absolutamente gratuítas, infundadas e lesivas ao dereito á honra" como cando lles acusan de dar de alta a socios "de maneira irregular e abuso de competencia" ou "ás costas do resto de socios", así como a suposta perda patrimonial causada ao Casino.

A directiva do Liceo apunta que a captación de novos socios que levaron a cabo "tanto na forma co fondo, foi adoptada e executada de forma absolutamente legal e xustificada" e remite ao mes de setembro para celebrar esta Xunta Extraordinaria para as explicacións.

Ademais, tal e como fixo na Asemblea Xeral, a Xunta Directiva reitera "nosas máis sinceras desculpas a todos aqueles socios que se sentiron molestos con esta medida, pois a nosa intención sempre foi a de mellorar esta sociedade".