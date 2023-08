24.000 unidades de bivalvo prepáranse para o 30 aniversario da Festa da Ostra de Noalla

Presentación da XXX Festa da Ostra de Noalla © Concello de Sanxenxo

A partir do venres 11 comeza a XXX Festa da Ostra de Noalla.

Ata o domingo 13 está previsto que se vendan 24.000 unidades deste bivalvo durante este evento gastronómico que promove a Comisión de Festas Virxe do Carme de Noalla, que preside Roberto Garrido, e o Concello de Sanxenxo.

Instalarase unha carpa nas inmediacións do campo de fútbol de Noalla que manterá un horario continuado aberta ao público, desde as 10.00 ata as 23.00 horas, para a degustación de ostras e tamén outros produtos como mexillóns, polbo, empanada, churrasco ou tortilla.

Os prezos manteranse nas tarifas do 2022, segundo a organización, a un prezo de dez euros a ducia.

O albariño Marqués de Abraldes será o viño da cita e tamén se servirán refrescos e auga.

Mariscos Daporta é a empresa que fornece o produto central desta festa gastronómica nas proximidades da praia da Lanzada.