Unha substitución de porta grande

Sebastián Castella © Diego Torrado Daniel Luque © Diego Torrado Tomás Rufo © Diego Torrado

O momentazo que profesionalmente está a vivir Daniel Luque é evidente e resultou palpable na súa intervención no primeiro festexo da Feira taurina da Peregrina. Chegou en substitución de Roca Rey, o número uno do escalafón esta tempada e que causou baixa tras o contratempo do sábado 5 no Porto, pero a responsabilidade non o amedrentou.

A súa quenda empezou co segundo da tarde, un touro colorado cuxas escasas virtudes soubo ver o sevillano mellor que o público ao brindar a súa faena. Unha faena que foi crecendo en intensidade de quenda en quenda, apoiada polos aplausos dos tendidos e que concluíu cun estoconazo. 'Corneta' foi arrastrado sen as dúas orellas e Luque aseguraba unha saída triunfal.

O quinto dos de Alcurrucén saía de chiqueros co mesmo comportamento abanto dos seus compañeiros de peche. En segundos mudou a actitude, arrincouse cara ao picador cun tremendo encontro co cabalo, derrubando ao cuadrúpedo e ao do castoreño. Non foron os únicos prexudicados, xa que nun segundo arrinque tres monosabios e areneros tiveron que visitar a enfermería lesiones -ningunha grave - de diferente consideración. Mostrouse o Luque capotero e xa coa muleta, o destro sevillano reiterou a súa madurez profesional coa confianza en si mesmo que evidencia. Media estocada e a cruceta pecharon a súa actuación coa consecución do terceiro apéndice.

Tomás Rufo, terceiro en quenda, sumouse tamén á saída aos ombreiros. Conseguiu poñerlle o aderezo á súa primeira faena para compesar ao insípido cuatreño que lle tocaba en sorte e ao que había que manter a altura dos muletazos para que non pecase das mans. Fulminante estocada para despedir a un touro ao que se cortou unha orella. As dous seguintes pertencían a 'Pelucón', o colorado co que se pechou a primeira de Feira e ao que recibiu no terzo de muleta cunha sobresaliente quenda de xeonllos e continuou manexando cunha boneca de movemento lento e prolongado. Acertou coa espada e os tendidos sacudiron petición de orella ata que desde o balconcillo de presidencia asomaron os dous panos brancos.

Sebastián Castella levou o papel máis discreto da tarde. Ser o primeiro actuante nunha apertura de Feira conleva maior esixencia e en tal encomenda fixo poder onde non había querer (por parte do touro). Silencio nos tendidos cando caeu 'Arrestado' ao que picou en dúas ocasións antes de colocar o aceiro, con son de dous avisos. O seu segundo resultou peor compañeiro de tarde. O caos fíxose no terzo de varas. Se fose un partido de fútbol podería dicirse que os porteiros foron pasándose o balón de portería a portería, pero estando nos touros, era este o que pasaba un picador a outro sen maior acerto, pero con descorcierto para a afección. Resultoulle imposible ao francés armar faena cun animal máis pendente de buscar táboas que atender ao engano.

O peche de Alcurrucén, de cambiar roles, non terian tocado pelo. De forzas xustas; o quinto e sexto foron os dous 'resultones' do festexo, cun comportamento acorde ao encaste que os describe. Tres cuatreños negros e tres colorados con pesos entre os 500 e os 540 quilos. Postos a apuntar que máis se botou en falta: orde na dirección de lida e recoñecementos aos de prata de Luque e Rufo que rubricaron bos pares no segundo, quinto e sexto touro da tarde.