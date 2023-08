Javier López Viñas co seu pregón inaugura as festas do Divino Salvador de Poio

Pregón de Javier López Viñas nas Festas do Divino Salvador de Poio © Concello de Poio Inauguración das Festas do Divino Salvador en Poio © Concello de Poio

Comezaron as festas do Divino Salvador de Poio co pregón a cargo de Javier López Viñas, fundador dos Xogos de Verán de Lourido e do Clube Atletismo Poio.

Na súa intervención, lembrou as vivencas persoais na parroquia e a súa traxectoria como promotor de cultura deportiva no municipio.

A xornada continuou cun aperitivo acompañado pola música da Banda de Gaitas Vides Novas. Finalmente celebrouse a verbena do Grupo Puzzle.

Durante este domingo, ás 12.30 horas, está prevista a tradicional misa solemne e a procesión en honra de San Salvador. Durante a noite chegará a verbena a cargo das orquestras Magos e Alianza.

Xa o luns, ademais da misa dedicada á Virxe do Carme ás 12.30 horas, as persoas que asistan poderán gozar da Gran Verbena a partir das 21.00 horas coa Orquestra Marbella e o Grupo Azabache.

Durante o martes 8 chegará o protagonismo dos escolares cunha festa infantil e actuacións con pallasos.