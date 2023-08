Volve a celebración de "peñas" á praza do Teucro

Xente celebrando as "peñas" na Praza do Teucro este sábado 5 © PontevedraViva

As altas temperaturas rexistradas durante a xornada do sábado 5 de agosto provocaron que ata entrada a noite non se enchese a praza do Teucro de Pontevedra, epicentro da festa de "peñas".

A últimas horas da tarde comezaban a achegarse diferentes colectivos de xente nova coas típicas camisetas de cores pertencentes a cada un destes grupos de xente que se unen no centro histórico para tomar copas e gozar do ambiente.

A festa das "peñas" iniciouse décadas atrás con motivo do inicio da festa taurina das Festas da Peregrina. Na actualidade, a festa converteuse nun encontro social que xa non garda unha especial relación coa celebración taurina, que este ano só programa dúas corridas, a primeira será na tarde deste domingo.