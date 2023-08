Fin de semana de sol e 'Son de Marín'

Son de Marín 2023 © Concello de Marín Son de Marín 2023 © Concello de Marín Son de Marín 2023 © Concello de Marín

Este sábado de temperaturas elevadas a música acompaña nas rúas grazas á programación de 'Son de Marín' con 23 actuacións por distintos puntos do municipio coa intención de recoller diferentes estilos e animar esta primeira fin de semana de agosto.

O programa iniciábase o venres cunha homenaxe ao carismático John Balan no cemiterio de Santo Tomei de Piñeiro con representación do goberno local e o acompañamento musical do grupo Vos de Marín.

A continuación desenvolvíase a actuación musical Marín Canta, de Saljariteiros, na Alameda. Durante este acto realizábase unha sentida mención a José Ramón Pérez Gómez, Morgan, pola súa dedicación ao fomento cultural na vila.

Ao longo deste sábado sucedéronse as actuacións por rúas e prazas, que terán continuidade a última hora da tarde cando descendan as temperaturas coas seguintes propostas:

20.30 horas: Homenaxe a John Balan, na Alameda Rosalía de Castro

21.00 horas: Antonio Peixoto y su armónica, en Méndez Núñez (Manhattan - Pato Donald)

21.30 horas: Cé Orquestra Pantasma, Alameda Rosalía de Castro Take 3 (versións), Rúa Serafín Tubío (As Vides) Coral Lembranzas, en Méndez Núñez (Manhattan - Pato Donald) Basti - Markii (música urbana), Paseo Alcalde Blanco

22.00 horas: Gaiteiro Moderno, en Ezequiel Massoni (esquina café O Rural - Nao)

22.30 horas: Top Legends, Rúa Estrada (Rincón de Juancito) Mister Mago (versións), en Méndez Núñez Ale & Marcos (versións), Rúa Real

23.00 horas: Candela&Friends (versións), Rúa Real Ricardo Parada, Alameda Rosalía de Castro

00.00 horas: Fin de Festival DJ, Alameda Rosalía de Castro