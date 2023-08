O Club Naval explica os motivos polos que ordenou a retirada das embarcacións dos bombeiros

A directiva do Club Naval de Pontevedra quixo saír ao paso da polémica xurdida por mor da petición ao Concello da retirada das embarcacións do Servizo de Bombeiros e de Protección Civil atracadas nos pantaláns da súa concesión.

"Como no somos partidarios de ‘dar la callada por respuesta’ ni aceptamos el dicho ‘el que calla otorga’ consideramos que es necesario que aportemos nuestra opinión sobre todo esto", afirma o Club Naval nunha nota de prensa dirixida á cidadanía de Pontevedra.

En primeiro lugar, aseguran que "el Club Naval en todo esto ha demostrado calma" en referencia á chamada ao acougo que facía a alcaldesa en funcións, Eva Vilaverde. E lembra a entidade deportiva que, con anterioridade ao 26 de xuño de 2023, xa solicitou a retirada destas embarcacións o 29 de novembro de 2021 "y que a día de hoy la Alcaldesa aún no ha podido resolver, desconocemos las razones".

O tema remóntase a marzo do ano 2018 cando o club pediu ao alcalde "una bonificación" no importe que pagan polo Imposto de Bens Inmobles, que no exercicio 2017 foron un total de 8.290 euros. O Concello comprometeuse entón a buscar unha solución, pola que o club segue esperando.

En xaneiro de 2021 o Club Naval comunica ao Concello que "nos vemos obligados a facturarles las correspondientes tarifas mensuales por el uso de las instalaciones" pero ante unha ausencia de resolución municipal "después de once meses y ante la deuda acumulada por esta Administración" a Xunta Directiva acorda non permitir o acceso ás súas instalacións aos Bombeiros nin aos voluntarios de Protección Civil, reaccionando entón o concello para "tratar de desatascar o tema".

En decembro de 2022 a Administración local comunica a contratación de catro amarres para as embarcacións do servizo de emerxencias pero "por motivos de índole personal y familiar", o representante do Club Naval, o presidente Carlos Paz, "no estuvo disponible en aquellas fechas y no se pudo atender la firma en sede electrónica".

Tras explicarlle os motivos, a concelleira Eva Vilaverde deu instrucións ao Servizo de Patrimonio "para que retomase el acuerdo a la mayor brevedad" pero, novamente "a fecha de hoy seguimos esperando que algún representante del Concello se ponga en contacto con el Club Naval".

CSIF

Por outra banda, os delegados do sindicato CSIF no Concello de Pontevedra sinalaron como "sumamente grave á vez que preocupante", a retirada das embarcacións dos servizos de emerxencias dos pantaláns do Club Naval ao ser desde o punto de vista operativo e da prestación dun servizo eficaz "o máis idóneo".