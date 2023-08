As fanecas de Sanxenxo, menos rabudas que o ano pasado, acaparan o traballo dos socorristas

O servizo de salvamento e socorrismo realizou este verán 6.081 intervencións durante o pasado mes de xullo nas praias de Sanxenxo. O balance mensual destaca 703 intervencións no mar das que 450 foron avisos por infraccións de embarcacións e 85 advertencias a usuarios que se atopaban fóra das zonas de baño, 33 por saltos de rocas ou lugares elevados e 99 a persoas pescando en zonas de baño. Tamén se realizaron tres rescates.

En canto ás praias con maior número de incidencias destaca Silgar (1.275), seguida de Canelas (869), Panadeira (601) e Montalvo (454). As picaduras de faneca continúan sendo un dos principais motivos de asistencia polo servizo con 623, pero supoñen unha importante baixada respecto a as rexistradas en xullo do ano pasado (1.913). Tamén atenderon a persoas por feridas (681), escordaduras (89) ou contusións (32).

Respecto á aplicación da ordenanza nos areais do municipio, os socorristas efectuaron un total de 989 avisos sobre o regulamento, sendo Major (171), Silgar (145) e Montalvo (137), os areais cun maior número de advertencias aos bañistas sobre a normativa. O horario do servizo de salvamento e socorrismo nas praias en de 12 a 20 horas, menos en Silgar, onde é de 11:30 a 20:30 horas pola gran afluencia de bañistas.

VISITAS OFICINAS DE TURISMO

Un total de 1.897 persoas visitaron durante o pasado mes as oficinas de turismo de Sanxenxo e Portonovo. A maioría do territorio nacional (1.689) e o resto foron visitantes do territorio internacional (208). Portugal (73), Francia (56) e Alemaña (39) concentran o maior número. En canto á información solicitada, o 58% preguntaron por lugares de interese para visitar, un 9,95% pediron planos, unhas 9,44% viaxes en barcos e un 9,44% por cultura e festas, entre outras cuestións.