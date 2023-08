VÍDEO.- A outra cara do turismo: autobuses cheos e xente desesperada esperando durante horas baixo o sol

O sector turístico está a alcanzar cifras de récord este verán e iso é algo que notan especialmente os habitantes de localidades como Pontevedra, Combarro ou Sanxenxo, que viven no seu día a día a cara non tan alegre da tempada estival: autobuses e xente esperando baixo o sol durante horas para que os condutores non lles abran as portas.

Este foi o caso de numerosas persoas que esperan o transporte público en Combarro para ir a Pontevedra. O autobús sae desde O Grove e vai percorrendo todo o litoral facendo paradas nas praias pero, cando chega a Combarro, está cheo de xente e "non nos deixan subir. Suponse que vén outro de reforzo pero é mentira", admite Noelia, traballadora do Mirador de Combarro e afectada. "Pasa un autobús cada hora, ás veces deixan subir a dúas ou tres persoas pero hai moitos que non nos deixan e é desesperante", recoñece despois de vivir esta situación durante varios días.

Ante esta circunstancia e coas paradas cheas de xente e sen sitio onde resgardarse do sol, catro usuarios decidiron plantarse diante dun autobús para que lles deixasen subir. "O das 16:45 chegou ás 17:25 e, antes de chegar á parada, o condutor xa nos dixo que non ía parar. Había sitio no corredor, xa sabemos que non se pode ir aí, pero hai algúns que deixan e outros que non", critica Noelia.

Engade que "medio corredor ía con xente" e pregúntase por que "se hai xente no corredor non nos deixan subir a nós". A situación repítese "todos os días e xéranse nervios porque aos condutores súalla, son moi desagradables e sempre están a discutir".

Como resultado, tanto turistas como usuarios habituais do servizo público teñen que buscarse a vida e pedir taxis para chegar ao seu destino. No caso de Noelia, que ten que realizar o traxecto Pontevedra-Combarro, e viceversa, seis días á semana por motivos laborais, non lle compensa porque "se che vai o soldo. Isto non se pode permitir todos os días; todo o mundo entende que unha vez ocorra, pero eu xa teño ansiedade de estar todos os días con este tema... Da calor, do sol...".

Recoñecen que non é culpa dos condutores, pero necesitan que se reforce o servizo de autobuses e termine esta situación que está a provocar que a xente se atope indisposta ao verse obrigada a esperar durante tantas horas baixo o sol.